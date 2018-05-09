صور.. إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ساقلتة بسوهاج

صور.. إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ساقلتة بسوهاجالأربعاء، 09 مايو 2018 09:20 م
ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بمركز ساقلته
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 15 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية في حملة مكبرة بساقلتة ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ علي الرقعة الزراعية واراضي الدولة.
وأوضح عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قري العوامية وسفلاق ونجع حمودة ، بالاشتراك مع قوات الامن ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة 875 متر ، وتم ازالتها تماما وجاري أعمال المتابعة اليومية للقضاء علي ظاهرة التعديات بالمركز
ازالات ساقلتة
ازالات ساقلتة
ازالات ساقلتة (4)-1
ازالات ساقلتة (5)
ازالات ساقلتة (6)-1
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