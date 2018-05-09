صور.. إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، حملة مكبرة لإزالة تعديات على 83 فدانا أملاك دولة بمنطقتى العلالمة وسنور شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

شارك فى الحملة اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع قوات الأمن من مديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواء عاطف سلامة مساعد مدير الأمن واللواء عادل حجازى حكمدار مديرية الأمن ومحمود المغربى رئيس مدينة بنى سويف وهانى الجويلى نائب رئيس المدينة، وموظفى الوحدة الحلية لمركز ومدينة بنى سويف.