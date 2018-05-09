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الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
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صور.. إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:22 م
صور.. إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف : هانى فتحى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، حملة مكبرة لإزالة تعديات على 83 فدانا أملاك دولة بمنطقتى العلالمة وسنور شرق النيل بمحافظة بنى سويف.
 
شارك فى الحملة اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع قوات الأمن من مديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواء عاطف سلامة مساعد مدير الأمن واللواء عادل حجازى حكمدار مديرية الأمن ومحمود المغربى رئيس مدينة بنى سويف وهانى الجويلى نائب رئيس المدينة، وموظفى الوحدة الحلية لمركز ومدينة بنى سويف.
 
ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة

جانب من حملة الازالات
جانب من حملة الإزالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

حملة ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة
حملة إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


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