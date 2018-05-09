صور.. إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف

صور.. إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة شرق النيل فى بنى سويفالأربعاء، 09 مايو 2018 05:22 م
جانب من الحملة
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، حملة مكبرة لإزالة تعديات على 83 فدانا أملاك دولة بمنطقتى العلالمة وسنور شرق النيل بمحافظة بنى سويف.
شارك فى الحملة اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع قوات الأمن من مديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواء عاطف سلامة مساعد مدير الأمن واللواء عادل حجازى حكمدار مديرية الأمن ومحمود المغربى رئيس مدينة بنى سويف وهانى الجويلى نائب رئيس المدينة، وموظفى الوحدة الحلية لمركز ومدينة بنى سويف.
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة
جانب من حملة الإزالة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
حملة إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة
جانب من الحملة
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