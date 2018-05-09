"صحة بنى سويف" تغلق مركزًا للعناية لعمله بدون ترخيص

أغلقت مساء اليوم الثلاثاء، إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، مركزًا للعناية المركزة والحالات الحرجة لتشغيله بدون ترخيص، وذلك بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وداهمت لجنة تضم دكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر، ونائبه دكتور أحمد عبد العظيم أحد مراكز العناية المركزة بمدينة بنى سويف، وتبين أنه يعمل بلا ترخيص، فتم إغلاقه بالشمع الأحمر بعد التأكد من خلوه من جميع المرضى.