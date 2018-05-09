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صحة الوادى الجديد تستكمل إجراءات الفحص الشامل للكشف عن فيروس سى

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:50 ص
صحة الوادى الجديد تستكمل إجراءات الفحص الشامل للكشف عن فيروس سى حملة طبية-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أنه يجرى استكمال فحوصات فيروس سى على مستوى مراكز الوادى الجديد  تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعلان مصر خالية من فيروس س بحلول عام 2020 على أن تبدأ أعمال الفحص من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ5 مساء كل يوم بميدان الإسعاف بمدينة الخارجة.
 
وأضافت مشرف فى بيان أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إيجابيته للمرض بالمجان بالتنسيق مع التأمين الصحى لجميع الموظفين بالتنسيق مع الهيئات التابعين لها حيث تم توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 10 آلاف شخص حتى الآن على مستوى المحافظة وجارى إستكمال أعمال مراكز الفحص اليومية.
 
 
 
 
 
 
 

 


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