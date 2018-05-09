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سفير بريطانيا: طلب الكويت قوة بريطانية دائمة على أراضيها مازال قيد البحث

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:51 ص
سفير بريطانيا: طلب الكويت قوة بريطانية دائمة على أراضيها مازال قيد البحث قوات بريطانية ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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قال السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنوبورت، إن المباحثات مازالت مستمرة، حول طلب الكويت بقوة بريطانية دائمة على أراضيها.

وأضاف دافنوبورت – فى تصريح صحفى لجريدة "النهار" على هامش احتفال أقامته السفارة الفرنسية فى الكويت، بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون – " أن هذا الأمر يتطلب عملاً، وليس الأمر باجابة الحكومة بنعم أو لا على طلب الكويت، ويحتاج إلى مباحثات حول التفاصيل بين وزراتى الدفاع فى البلدين والمشاورات".

وحول ما اذا كانت هذه الاتفاقية ستوقع فى اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين، والتى ستعقد فى لندن بعد نهاية شهر رمضان المبارك، قال السفير البريطانى لدى الكويت، أن الأمر متعلق بالمشاورات الجارية بين وزارتى الدفاع البريطانية والكويتية، لافتا إلى أن مشاورات حيوية مازالت جارية بين الجانبين حول هذا الأمر.

 


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