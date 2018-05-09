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سفر وعودة 1750 مصريا وليبيا و290 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
سفر وعودة 1750 مصريا وليبيا و290 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1750 مصريا وليبيا و290 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1095 إلى الجانب الليبي، بينهم 265 مصريا و 830 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 655 بينهم 570 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و85 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 396 ألفا و833 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 165 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 125 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

من ناحية نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 362 مخالفة مرورية وتحصيل 5 ألاف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15  من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.


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