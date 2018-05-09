سانا: مقتل وإصابة 28 شخصًا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على دمشق

دمشق (أ ش أ)

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 24 آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المتحصنة فى منطقة الحجر الأسود بقذيفتين صاروخيتين على برج دمشق وساحة الميسات بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله "إن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على مدينة دمشق سقطت على سيارة عابرة فى (ساحة الميسات)، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بينهم 3 نساء".

وأضاف المصدر أن قذيفة صاروخية أخرى أطلقها الإرهابيون سقطت على الطوابق العليا من برج دمشق فى منطقة (المرجة)، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال.

وأشارت (سانا) إلى أن الاعتداءات الصاروخية أسفرت عن احتراق عدد من السيارات فى المكان وتحطم زجاج نوافذ فى الأبنية السكنية والمحال التجارية فى محيط ساحة الميسات وأضرار فى الممتلكات الخاصة فى برج دمشق.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية، كانت قد اعتدت بالقذائف خلال الأيام الماضية على الأحياء السكنية فى دمشق، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء.