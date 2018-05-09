زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين.. وآلياته تتوغل شرق خانيونس

غزة (أ ش أ)

هاجمت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم الاربعاء زوارق الصيادين الفلسطينين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية اطلقت وابلا من الرصاص صوب عدة زوارق صيد فى بحر رفح بالتزامن مع فتح مضخات المياه صوب القوارب دون الإعلان عن وقوع اصابات.مشيرة إلى أن الصياديين اضطروا إلى مغادرة البحر بعد الهجوم الاسرائيلي.

من ناحية أخرى، توغلت عدة أليات عسكرية اسرائيلية صباح اليوم الاربعاء لمسافة محدودة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من موقع ابو ريدة العسكرى إلى أطراف قرية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وشرعت الجرافات بأعمال تسوية وتجريف مقابل مخيم العودة، فيما قام الجنود بإصلاح السياج الأمنى الذى جرى سحب أجزاء منه من قبل شبان الانتفاضة.