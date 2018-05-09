video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رياض أطفال مدرسة الرزيقات بحرى بالأقصر تحصد المركز الأول بمسابقة البراعم

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:57 ص
رياض أطفال مدرسة الرزيقات بحرى بالأقصر تحصد المركز الأول بمسابقة البراعم أطفال مدرسة الرزيقات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن حصول أطفال رياض الأطفال بمدرسة الرزيقات بحرى بإدارة أرمنت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة البراعم التى تنظمها الإداره العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم.

وهنأ بخيت الأطفال المشاركين بالمسابقة، وأكد على اهتمام المديرية بالأنشطة الطلابية فى جميع المراحل، مما أدى إلى تصدر طلاب وتلاميذ محافظة الأقصر لأغلب المسابقات على مستوى الجمهورية هذا العام، وجاء ذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة لمختلف المراحل التعليمية، الأمر الذى يسهم فى تنمية مهارات الطلاب، ويصقل تفكيرهم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس لمتابعة لجان إمتحانات نهاية العام

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

اخبار مصر

مسابقة البراعم بمصر

رياض اطفال مدرسة الرزيقات بحري

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة