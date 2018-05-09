رياض أطفال مدرسة الرزيقات بحرى بالأقصر تحصد المركز الأول بمسابقة البراعم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن حصول أطفال رياض الأطفال بمدرسة الرزيقات بحرى بإدارة أرمنت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة البراعم التى تنظمها الإداره العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم.

وهنأ بخيت الأطفال المشاركين بالمسابقة، وأكد على اهتمام المديرية بالأنشطة الطلابية فى جميع المراحل، مما أدى إلى تصدر طلاب وتلاميذ محافظة الأقصر لأغلب المسابقات على مستوى الجمهورية هذا العام، وجاء ذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة لمختلف المراحل التعليمية، الأمر الذى يسهم فى تنمية مهارات الطلاب، ويصقل تفكيرهم .