رويترز: سماع دوى 4 انفجارات فى الرياض

رويترز

قال شهود من رويترز إن دوى أربعة انفجارات متتالية تردد فى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.

واعترضت قوات الدفاع الجوى السعودى، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا فى سماء الرياض، حسبما أفادت قناة العربية.

وفى سياق منفصل أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد الجهود والمواقف؛ لمواجهة تدخلات النظام الإيرانى وأدواته فى شئون الدول العربية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودى، أعرب خلال جلسته أمس الثلاثاء، التى ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته للتدخلات الإيرانية فى شئون المغرب الشقيق، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التى تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المغرب، مؤكداً وقوف المملكة مع المملكة المغربية وتأييدها فى كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما فى ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.