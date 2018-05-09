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"روسيا اليوم": 60 مدرعة عسكرية تركية تصل إلى ضواحى حلب

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:12 م
"روسيا اليوم": 60 مدرعة عسكرية تركية تصل إلى ضواحى حلب الجيش التركى
دمشق (أ ش أ)
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أكد نشطاء سوريون، اليوم الأربعاء، وصول رتل عسكرى تركى كبير إلى منطقة "الراشدين" غربى مدينة حلب، تمهيدا لإنشاء نقطة مراقبة جديدة هناك.

وقال النشطاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إن الرتل يضم نحو 60 عربة ومدرعة وذلك بعد يومين فقط من قيام وفد عسكرى تركى بزيارة استطلاعية إلى المنطقة.

يأتى ذلك بعد شهر من إقامة أنقرة أول نقطة مراقبة لها فى محافظة حماة بمنطقة "مورك"، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر فى سوريا، الذى تم التوصل إليه فى مفاوضات "أستانا" تحت رعاية تركيا وروسيا وإيران.

 


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