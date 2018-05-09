رفع 45 طن قمامة فى حملة بالوحدة المحلية بالبرانية بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركرومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ،برئاسة المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بالبرانية.

أسفرت الحملة عن رفع حوالى 15طن قمامة، وتم رفع نواتج تطهير وهدم حوالى 30 طن، تسوية طريق البرانية حتى منيل العروس والكوادي بين البلدين وشارع داير الناحية بالبرانية بواسطة الجليدر بطول 15 كيلو متر تقريبا، كما تم تكثيف العمل لرفع الاشغالات الموجودة على كوبرى سنتريس وتم التنسيق مع الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة و المرور بسنتريس وتم عمل اللازم لتسير حركة سير السيارات والمواطنين .

وأكد الزفزافى، فى بيان له على إستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لأشمون لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.