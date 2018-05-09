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رصف الطريق الدائرى لقرية سمادون بالمنوفية بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:37 ص
رصف الطريق الدائرى لقرية سمادون بالمنوفية بتكلفة مليون و600 ألف جنيه رصف طرق - ارشيفيه
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف الطريق الدائرى لقرية سمادون بأشمون وذلك بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40% وذلك بمبلغ وقدره 640 ألف جنية.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم، إلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.

 


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