video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد توقيع عقود المشروعات البحثية لعام 2018

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:30 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد توقيع عقود المشروعات البحثية لعام 2018 الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

سلم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عقود المشروعات البحثية الممولة ذاتيا من الجامعة لعام 2018، بعد أن اعتمدها رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالبحث العلمى وتحرص على تشجيع الباحثين إلى الدخول فى شراكات من أجل تمويل مشروعاتهم البحثية وتحقيق الاستفادة من تناقل الخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات البحثية الدولية، وطالب بضرورة تحقيق الاستفادة من المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعة وتسخيرها لخدمة المهتمين بالبحث العلمى.

وأضاف الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مشاركة عدد (13) كلية من كليات الجامعة فى التقدم بمشروعات بأجمالى 57 مشروعا بحثيا وقد فاز بالتمويل 14 مشروعا بحثيا بعد تحكيم المشروعات من قبل اللجان العلمية الدائمة للترقيات.

 وأشار نائب رئيس الجامعة أن الكليات التى فازت بالمشروعات هى كلية العلوم بثلاث مشروعات وكلية التربية النوعية بثلاث مشروعات وكلية الآثار بقنا بمشروعين، بينما فازت كليات الزراعة والتربية بالغردقة والفنون الجميلة بالأقصر والآداب والهندسة والآثار بالأقصر بمشروع واحد بحثى.

فى نهاية فعاليات حفل توقيع وتسليم العقود، عرض الحاصلون على مشروعات بحثية العام الماضى 2017م النتائج التى توصلوا اليها وتم نشر بعضها فى دوريات علمية مختلفة.

شهد فعاليات توقيع العقود لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول بكلية التجارة

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

جامعة جنوب الوادى




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة