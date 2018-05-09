رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد توقيع عقود المشروعات البحثية لعام 2018

سلم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عقود المشروعات البحثية الممولة ذاتيا من الجامعة لعام 2018، بعد أن اعتمدها رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالبحث العلمى وتحرص على تشجيع الباحثين إلى الدخول فى شراكات من أجل تمويل مشروعاتهم البحثية وتحقيق الاستفادة من تناقل الخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات البحثية الدولية، وطالب بضرورة تحقيق الاستفادة من المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعة وتسخيرها لخدمة المهتمين بالبحث العلمى.

وأضاف الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مشاركة عدد (13) كلية من كليات الجامعة فى التقدم بمشروعات بأجمالى 57 مشروعا بحثيا وقد فاز بالتمويل 14 مشروعا بحثيا بعد تحكيم المشروعات من قبل اللجان العلمية الدائمة للترقيات.

وأشار نائب رئيس الجامعة أن الكليات التى فازت بالمشروعات هى كلية العلوم بثلاث مشروعات وكلية التربية النوعية بثلاث مشروعات وكلية الآثار بقنا بمشروعين، بينما فازت كليات الزراعة والتربية بالغردقة والفنون الجميلة بالأقصر والآداب والهندسة والآثار بالأقصر بمشروع واحد بحثى.

فى نهاية فعاليات حفل توقيع وتسليم العقود، عرض الحاصلون على مشروعات بحثية العام الماضى 2017م النتائج التى توصلوا اليها وتم نشر بعضها فى دوريات علمية مختلفة.

شهد فعاليات توقيع العقود لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم.