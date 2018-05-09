رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد توقيع عقود المشروعات البحثية لعام 2018

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد توقيع عقود المشروعات البحثية لعام 2018الأربعاء، 09 مايو 2018 05:30 م
الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي
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