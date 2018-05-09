رئيس جامعة بنى سويف: انتظام سير الامتحانات بكلية العلوم الطبية التطبيقية

بنى سويف : هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، انتظام سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم الطبية التطبيقية وبدأت الكنترولات فى مزاولة أعمالها وسط التزام شديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكامل.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن الجامعة لن تدخر جهداً فى توفير بيئة تعليمية أمنه تتسم بالوضوح و الشفافية لكافة أبنائها الطلاب وصولاً إلى الهدف الرئيسى وهو صالح الطلاب ولكن فى ظل الحفاظ على الوائح و القوانين المنظمة والأعراف الجامعية و الاحترام المتبادل بين إدارة الجامعة و ابنائها من الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات و الأكاذيب و التى من شأنها الاضرار بالصالح العام وخلق جو من البلبله وخاصة وأن جميع قنوات التواصل بين الجامعة و الطلاب مفتوحة و السعى الكامل من قبل الجميع للنهوض بالجامعة لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور منصور حسن الى الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية لإحتواء الأزمة و التى تضمنت التواصل مع المجلس الاعلى للجامعات و الذى صدر على أعقابه بيان ينفى الشائعات و الأكاذيب بشأن إجراء بعض التعديلات على لائحة الكلية لتغيير مسمى الخريج، كما تم عقد مجلس جامعة طارئ وعدة زيارات للكلية واجتماعات مكثفة مع كليتى العلوم الطبية و الطب بهدف احتواء الأزمة.

وأكد الدكتور منصور على أن الجامعة تقف على مسافة واحدة وعلى الحياد من كافة الأطراف سعياً وراء أهداف أسمى وهى الحفاظ على الاخلاقيات العامة و الصالح العام لجميع أبنائها من الطلاب، مؤكداً أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم و الحزم مع كل من تسول له نفسه الأضرار بمصلحة الجامعة أو خلق المشكلات.

الجدير بالذكر أن اتحاد طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية قد أصدر بياناً يتضمن الشكر و التقدير للسيد رئيس جامعة بنى سويف لسعة صدره واستيعابه للأزمة وسماعهم بروح الاب والشكر ايضا لأساتذة كلية الطب كما تضمن البيان اعتذار عما بدر من بعض الطلاب تجاة الجامعة مؤكدين التزامهم بكافة الأعراف الجامعية و اللوائح و القوانين.

من جانب أخر أكد عميد كلية الطب وكافة أعضاء هيئة التدريس على التزامهم الكامل بأداء رسالتهم التعليمية ومباشرة أعمال الامتحانات رافضين تماماً ما تم ترويجه بشأن رفضهم الاستمرار فى عملهم.