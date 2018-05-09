رئيس الأكاديمية العربية يشهد حفل تخرج دورات حرس الحدود بأكاديمية محمد بن نايف

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية، حفل تخرج دورات حرس الحدود التى أقامتها أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية، تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الملكى عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية.



وبلغ عدد خريجى الدفعة الجديدة 4682 طالبا من حرس الحدود عقب إتمامهم للدورة الدولية "8"، وتدريب الطلاب على عمليات إنفاذ القانون فى البحر التى استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة 17 دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.



وشارك رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الاحتفال بوصفه رئيسا لإحدى أكبر الجامعات البحرية على مستوى العالم من حيث التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات المتعلقة بالنقل البحرى، إلى جانب كونها أحد بيوت الخبرة العربية فى مجال النقل البحرى.



وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية عن سعادته بحضور ذلك الاحتفال، حيث ثمن الجهود التى توليها المملكة العربية السعودية في تأهيل الكوادر والعمل علي تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال التوجه نحو التنمية المستدامة.



وأكد، أن الخريجين تسلحوا بكافة العلوم النظرية والتطبيقية والعملية والعسكرية والتدريبات الميدانية التى أهلتهم لنيل شرف العمل مع بقية زملائهم فى حرس الحدود.



ويأتى ذلك فيما التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمة مع الفريق عواد بن عيد البلوى مدير عام حرس الحدود وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال التدريب البحرى.