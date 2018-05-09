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دبلوماسى كويتى: الكويت ومانيلا مستعدان لتجاوز الظرف الاستثنائى الحالى

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:16 م
دبلوماسى كويتى: الكويت ومانيلا مستعدان لتجاوز الظرف الاستثنائى الحالى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت ( أ ش أ )
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التقى مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب وزير الخارجية الكويتى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء، مستشار رئيس جمهورية الفلبين والمتحدث الرئاسى هارى روك؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت ضمن الوفد المرافق لوزير العمل والتوظيف الفلبينى.

وأعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد - خلال اللقاء - عن ارتياح الكويت من مستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى استعداد الجانبين لتجاوز الظرف الاستثنائى التى تمر به العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر العمل المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات.

و كان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، قد بحث فى وقت سابق اليوم، مع وزير العمل والتوظيف الفلبينى سيلفيسترى بيليو، والوفد المرافق له، الأزمة الأخيرة التى طرأت على العلاقات بين البلدين بسبب العمالة المنزلية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية، كانت قد أعلنت فى بيان رسمى الشهر الماضى، أنها أبلغت السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا ، بأنه شخصا غير مقبول به، وطلبت منه مغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع، وهو ما تم بالفعل يوم الأربعاء الماضى، إضافة إلى قيامها باستدعاء السفير الكويتى فى الفلبين للتشاور.

 


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