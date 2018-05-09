داخلية كردستان: سيتم قطع الطرق بين المحافظات خلال الانتخابات المقبلة بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجارى اليوم الأربعاء، أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن سنجارى قوله - فى مؤتمر صحفى للجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات - "إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لحماية مراكز الانتخابات، موضحا أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال عملية إجراء الانتخابات".

وأضاف أن قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لها كامل الحرية فى التصويت لصالح أية قائمة سياسية، نافيا وجود أى ضغوطات على البيشمركة والقوات الأمنية فى الانتخابات.

وكانت ثلاثة أحزاب سياسية كردية قد اتهمت أمس السلطات فى إقليم كردستان بممارسة الضغط على القوات الأمنية والبيشمركة من أجل التصويت لصالح الأحزاب الحاكمة فى الإقليم، فيما شددت على ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل "تغيير السلطة".. فيما من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة فى 12 مايو الحالى.