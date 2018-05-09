video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

داخلية كردستان: سيتم قطع الطرق بين المحافظات خلال الانتخابات المقبلة بالعراق

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:46 م
داخلية كردستان: سيتم قطع الطرق بين المحافظات خلال الانتخابات المقبلة بالعراق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجارى اليوم الأربعاء، أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن سنجارى قوله - فى مؤتمر صحفى للجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات - "إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لحماية مراكز الانتخابات، موضحا أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال عملية إجراء الانتخابات".

وأضاف أن قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لها كامل الحرية فى التصويت لصالح أية قائمة سياسية، نافيا وجود أى ضغوطات على البيشمركة والقوات الأمنية فى الانتخابات.

وكانت ثلاثة أحزاب سياسية كردية قد اتهمت أمس السلطات فى إقليم كردستان بممارسة الضغط على القوات الأمنية والبيشمركة من أجل التصويت لصالح الأحزاب الحاكمة فى الإقليم، فيما شددت على ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل "تغيير السلطة".. فيما من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة فى 12 مايو الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية تنفذ عمليات جنوب غرب كركوك لاستهداف أوكار "داعش"

إصابة 4 من الشرطة العراقية فى هجوم شنه مسلحون من داعش بكركوك

الشرطة العراقية: انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرق محافظة ديالى

العراق

اخبار العراق

كردستان

اخبار كردستان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة