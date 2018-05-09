video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حى شمال الأقصر تزيل عشش وأعتاب وسلالم بشوارع النجع الطويل والنجع التحتانى

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:30 ص
حى شمال الأقصر تزيل عشش وأعتاب وسلالم بشوارع النجع الطويل والنجع التحتانى شوارع النجع الطويل والملقطة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أزالت الأجهزة التنفيذية لرئاسة حى شمال مدينة الأقصر، بقيادة المهندس أيمن حسين رئيس الحى، عشش وأعتاب وسلالم ودواوين بارزة بشوارع النجع الطويل، والنجع التحتانى، والملقطة بالكرنك، ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة الأقصر حالياً، وفى ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وقال المهندس أيمن حسين فى بيان له، أن الأعمال التى تمت هى إزالة لباقى الأجزاء الزائدة للأرصفة على جانبى الشارع بهدف توسعته، وتتم إزالة مخلفات الهدم أول بأول، حيث تضمنت أعمال التطوير إزالة 30 طن مخلفات صلبة، والإهتمام بإزالة الأتربة الناعمة بوسط الطريق بهدف تحسين المظهر العام للمدينة، وسيتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للتوقيتات المحددة والبرنامج الزمنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة تعديات على 52.5 فدان من أملاك الدولة بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

رفع كفاءة شارع نجع الطويل

اخبار مصر

تطوير النجع التحتاني

اخبار المحافظات

مجلس مدينة الاقصر




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة