حى شمال الأقصر تزيل عشش وأعتاب وسلالم بشوارع النجع الطويل والنجع التحتانى

الأقصر – أحمد مرعى

أزالت الأجهزة التنفيذية لرئاسة حى شمال مدينة الأقصر، بقيادة المهندس أيمن حسين رئيس الحى، عشش وأعتاب وسلالم ودواوين بارزة بشوارع النجع الطويل، والنجع التحتانى، والملقطة بالكرنك، ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة الأقصر حالياً، وفى ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وقال المهندس أيمن حسين فى بيان له، أن الأعمال التى تمت هى إزالة لباقى الأجزاء الزائدة للأرصفة على جانبى الشارع بهدف توسعته، وتتم إزالة مخلفات الهدم أول بأول، حيث تضمنت أعمال التطوير إزالة 30 طن مخلفات صلبة، والإهتمام بإزالة الأتربة الناعمة بوسط الطريق بهدف تحسين المظهر العام للمدينة، وسيتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للتوقيتات المحددة والبرنامج الزمنى.