حالة تأهب قصوى على الحدود بين إسرائيل ولبنان

رويترز

قامت قوات ومركبات إسرائيلية بدوريات على الحدود مع لبنان، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلى حالة التأهب القصوى إثر إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحابه من اتفاق إيران النووى المُبرم عام 2015.

وقال الجيش الإسرائيلى أمس الثلاثاء إنه بعد رصد "نشاط غير مُعتاد" للقوات الإيرانية فى سوريا أصدر تعليمات للسلطات المدنية فى مرتفعات الجولان بتجهيز المخابئ ونشر دفاعات جديدة وتعبئة بعض قوات الاحتياط.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم إن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبى دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين، وذكرت وسائل إعلام سورية أمس الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما.

وقال قائد فى التحالف الإقليمى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد لرويترز إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت قاعدة للجيش فى منطقة الكسوة بريف دمشق دون أن يتسبب ذلك فى سقوط قتلى أو جرحى.

وتساعد إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الأسد فى الصراع الذى تشهده سوريا منذ أكثر من سبع سنوات. وتشن إسرائيل من حين لآخر ضربات جوية ضدهما للحيلولة دون تشكيل جبهة لبنانية سورية على حدودها الشمالية.