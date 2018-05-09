video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حالة تأهب قصوى على الحدود بين إسرائيل ولبنان

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:16 م
حالة تأهب قصوى على الحدود بين إسرائيل ولبنان الحدود اللبنانية
رويترز
إضافة تعليق

قامت قوات ومركبات إسرائيلية بدوريات على الحدود مع لبنان، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلى حالة التأهب القصوى إثر إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحابه من اتفاق إيران النووى المُبرم عام 2015.
وقال الجيش الإسرائيلى أمس الثلاثاء إنه بعد رصد "نشاط غير مُعتاد" للقوات الإيرانية فى سوريا أصدر تعليمات للسلطات المدنية فى مرتفعات الجولان بتجهيز المخابئ ونشر دفاعات جديدة وتعبئة بعض قوات الاحتياط.
 
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم إن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبى دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين، وذكرت وسائل إعلام سورية أمس الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما.
 
وقال قائد فى التحالف الإقليمى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد لرويترز إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت قاعدة للجيش فى منطقة الكسوة بريف دمشق دون أن يتسبب ذلك فى سقوط قتلى أو جرحى.
 
وتساعد إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الأسد فى الصراع الذى تشهده سوريا منذ أكثر من سبع سنوات. وتشن إسرائيل من حين لآخر ضربات جوية ضدهما للحيلولة دون تشكيل جبهة لبنانية سورية على حدودها الشمالية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحف إيران تنقسم بين تهدئة مخاوف الداخل والتصعيد وإحراق الاتفاق النووى

وزير استخبارات إسرائيل: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى يسقط النظام الإيرانى

إيرباص وبوينج تخسران عقودا بقيمة 39 مليار دولار بعد إلغاء اتفاق "النووى"

س و ج.. هل تتضرر أسواق النفط من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى؟

خامنئى: إيران تريد ضمانات قوية من الأوروبيين بشأن الاتفاق النووى

اخبار عربيه

لبنان

بيروت

اسرائيل

الحدود اللبنانيه الاسرائيليه

الاتفاق النووى




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة