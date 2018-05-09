جنوب السودان يحث أمريكا على "عدم التخلي" عنه بعد إعلانها مراجعة المساعدات

رويترز

حثت حكومة جنوب السودان الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على "عدم التخلى" عنها بعد أن قالت واشنطن إنها ستراجع برامج مساعداتها لأنها لا يمكنها الاستمرار فى شراكة مع قادة يخوضون "حربا لا تنتهى".

وقال ماوين ماكول أريك المتحدث باسم وزارة الخارجية فى جنوب السودان "نطلب من الولايات المتحدة عدم التخلى عن هذا البلد (جنوب السودان) لأننا بحاجة إليها دورها فى مساعدة شعب جنوب السودان حيوى ولا يمكن تجاهله".

والولايات المتحدة هى أكبر مانح لجنوب السودان الذى يخوض حربا أهلية منذ أواخر عام 2013 أدت إلى تشريد نحو ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة وأودت بحياة عشرات الألوف من الأشخاص.

وقال البيت الأبيض فى بيان شديد اللهجة أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة كانت "داعما فخورا ومتفائلا" لجنوب السودان عندما حصل على استقلاله فى عام 2011.

وأضاف البيان "بعد سبع سنوات بدد زعماء هذا البلد تلك الشراكة فقتلوا أبناء شعبهم وأظهروا مرارا عدم قدرتهم أو استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم بإنهاء الحرب الأهلية".

ويقدم التمويل الأمريكى مساعدات لملايين اللاجئين من جنوب السودان فى أوغندا كما يقدم مساعدات غذائية تساهم فى إنقاذ حياة السكان فى الدولة التى تمزقها الحرب.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنقاذ حياة السكان لكنها لا تريد أن تساهم مساعداتها فى "إطالة أمد الصراع" أو تسهيل سلوكيات الفساد على النخبة.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن جوبا تنفق أكثر من نصف ميزانيتها على السلاح ورواتب الجنود.