جامعة بنى سويف الأولى فى تصنيف التايمز Merging economies

بنى سويف : هانى فتحى

أ علن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة ،على تصنيف جديد أطلقته تايمز تحت عنوان Merging economies ، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف تصدرت الجامعات المصرية و حصلت على المركز الأول و تم تصنيفها برقم 114 من 378 جامعه من 42 دوله فى العالم "دول الاقتصاد النامي Merging economies contries