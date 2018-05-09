جامعة بنى سويف الأولى فى تصنيف التايمز Merging economies

جامعة بنى سويف الأولى فى تصنيف التايمز Merging economiesالأربعاء، 09 مايو 2018 02:21 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة ،على تصنيف جديد أطلقته تايمز تحت عنوان Merging economies ، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف تصدرت الجامعات المصرية و حصلت على المركز الأول و تم تصنيفها برقم 114 من 378 جامعه من 42 دوله فى العالم "دول الاقتصاد النامي Merging economies contries
وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أن التصنيف اعتمد على معايير جودة البحث العلمى و التميز فى النشر الدولى و ارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعى بالأبحاث المنشورة المنسوبة لجامعة بنى سويف متابعاً" تنتهج جامعة بنى سويف سياسية واستراتيجية برؤية لتطوير البحث العلمى و رفع تصنيف الجامعة.
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