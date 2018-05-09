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الأربعاء، 09 مايو 2018 03:20 م
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جامعة بنى سويف الأولى فى تصنيف التايمز Merging economies

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:21 م
جامعة بنى سويف الأولى فى تصنيف التايمز Merging economies الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة ،على تصنيف جديد أطلقته تايمز تحت عنوان Merging economies ، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف تصدرت الجامعات المصرية و حصلت على المركز الأول و تم تصنيفها برقم 114 من 378 جامعه من 42 دوله فى العالم "دول الاقتصاد النامي Merging economies contries 
 
وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أن التصنيف اعتمد على معايير جودة البحث العلمى و التميز فى النشر الدولى و ارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعى بالأبحاث المنشورة المنسوبة لجامعة بنى سويف متابعاً" تنتهج جامعة بنى سويف سياسية واستراتيجية برؤية لتطوير البحث العلمى و رفع تصنيف الجامعة.
 
 

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