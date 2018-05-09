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الأربعاء، 09 مايو 2018 04:42 م
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توريد 239 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:14 م
توريد 239 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة صومعه قمح -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 232 ألف طن حتى اليوم الأربعاء من إجمالى المساحة المنزرعة قمحا هذا العام.

 

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.


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