تنفيذ 30 قرار إزالة فى حملة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نفذت مديرية أمن المنوفية بحمله تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات إزالة فورية وتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ 16 قرار تعدى على منافع الري، وتنفيذ 6 قرارات تعدى على منافع الصرف، و 1 قرار تعدى على منافع السكة الحديد.

وبلغت المساحة التى تم التنفيذ عليها إجمالى 12 قيراط بمساحة 2235 متر تقريباً، كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و 4 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.