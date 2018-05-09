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تنفيذ 30 قرار إزالة فى حملة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:06 ص
تنفيذ 30 قرار إزالة فى حملة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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نفذت مديرية أمن المنوفية بحمله تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات إزالة فورية وتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ 16 قرار تعدى على منافع الري، وتنفيذ  6 قرارات تعدى على منافع الصرف، و 1 قرار تعدى على منافع السكة الحديد.

وبلغت المساحة التى تم التنفيذ عليها إجمالى 12 قيراط بمساحة 2235 متر تقريباً، كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و 4 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

 

 

 


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