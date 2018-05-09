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الأربعاء، 09 مايو 2018 01:35 م
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تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بقنا

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:51 م
تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بقنا حملة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع.

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطارا يفيد شن حملة أمنية لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 28 حالة متنوعة على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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