تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بقنا

قنا - وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع.



تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطارا يفيد شن حملة أمنية لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 28 حالة متنوعة على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.