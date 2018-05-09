تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بقنا

تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بقناالأربعاء، 09 مايو 2018 12:51 م
حملة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع.
تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطارا يفيد شن حملة أمنية لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 28 حالة متنوعة على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة