تنفيذ 1339 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وذلك فى إطار القضاء على المخالفات وتحقيق السيولة المرورية الكاملة بالشوارع والميادين المختلفة بمحافظة المنوفية .

أسفرت الحملة عن ضبط 1339 مخالفه متنوعة، شملت، 1 حالة سير عكس الاتجاة، 120 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 75 سيارة بدون رخصة قيادة، 66 سيارة بدون رخصة تسيير، 1 سيارة بدون لوحات، 40 حالة سحب تراخيص، ضبط 8 توك توك وتسليمة، 8 دراجة نارية بدون لوحات،1010 مخالفة على نموذج 125 مرور .

وفي مجال ضبط السيارات المتروكة، قامت المديرية بحملة مكبره أسفرت عن فحص 10سيارات متروكة، حيث فحصها خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها، وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى الرى بمركز بركة السبع بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، وتم تنفيذ القرار رقم 2607 لسنة 2014 الصادر لصالح الزراعة ضد "ع. ص" بناحية شنتنا الحجر وهى عبارة عن كافيتريا وصالة أفراح بمساحة 14 قيراطًا بإجمالى 2500 متر.