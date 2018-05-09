تمديد منع سير الدراجات النارية فى نطاق مدينة بيروت حتى الاثنين المقبل

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أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد منع سير الدراجات النارية فى نطاق مدينة بيروت الإدارية حتى صباح الاثنين المقبل، كما أصدر الوزير قرارا يلزم الجهات التى وضعت اللافتات والأعلام والصور والشعارات الحزبية والدينية المخالفة فى نطاق مدينة بيروت الإدارية إزالتها خلال 72 ساعة.

كانت لبنان قد شهدت، الأحد الماضى، أول انتخابات برلمانية منذ نحو 10 سنوات، يختار فيها اللبنانيون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلى ودوائر صغيرة، وجرت الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالى ولايته 3 مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصرى.