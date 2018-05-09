تفاصيل أزمة نقابة الأطباء وجامعة بنى سويف بسبب لائحة العلوم (صور)

بنى سويف - هانى فتحى

تطور الصراع الدائر حول كلية العلوم الطبية بجامعة بنى سويف وخريجيها ليضم طرفا جديدا، هو نقابة الأطباء فى بنى سويف، التى عقدت اجتماعا عاجلا لإعلان رفض المسمى الوظيفى لخريجى الكلية .

بدأت القصة بتظاهر طلاب كلية العلوم الطبية وامتناعهم عن دخول الامتحانات العملية، اعتراضا على ما أسموه "تشكيل لجنة لمناقشة اللائحة الجديدة لكلية العلوم الطبية على مستوى الجمهورية"، وتظاهر الطلاب على مدى عدة أيام ضد ما اعتبروه سعيا لتغيير المسمى الوظيفى لخريجى الكلية من أخصائى إلى "تقنى"، وإلغاء سنة الامتياز .

محاولات عدة أجراها الدكتور هانى الدسوقى، عميد الكلية، لإقناع الطلاب بأن ما وصل إليهم من شائعات حول اللائحة لا أساس له، وهدفه إثارة الرأى العام، وبدوره أصدر المجلس الأعلى للجامعات بيانا نفى فيه ما روجه طلاب الكلية، وقال الدكتور يوسف راشد، أمين عام المجلس، أن الكلية تمنح درجة بكالوريوس العلوم الطبية التبطيقية "شعبة التخصص"، والتوصيف الوظيفى كما هو وارد من التنظيم والإدارة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 93 لسنة 2015 هو أخصائى "شعبة التخصص"، وسنة الامتياز إجبارية للحصول على درجة البكالوريوس وليست اختيارية أو تم إلغاؤها.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن اللائحة الأساسية للكلية هى اللائحة المعمول بها حاليا ولم يطرأ عليها أى تغيير، مشيرا إلى أن التوصيف الوظيفى لخرجى كلية العلوم الطبية التطبيقية من اختصاص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولا شأن للجامعة بالأمر، إذ يقتصر دورها على الناحية التعليمية والتدريبية ومنح الدرجة العلمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن من الضرورى عقد الامتحانات فى كل الكليات فى مواعيدها المحددة سلفا والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة على كل من يتغيب عن الامتحانات أو يرتكب غشًّا أو يُحدث شغبا أثناء انعقادها، مؤكدا تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة على كل من يرتكب فعلا مُخلاًّ بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو يخل بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له أو إتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد او الكتب الجامعية أو تبديدها أو الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ضرورة الفصل بين المطالب المهنية وانتظام العملية التعليمية، مؤكدا أن الجامعة تقف على الحياد تجاه أى مشكلة تخرج عن نظام العملية التعليمية ولا تنحاز فى هذا الصدد لأى جهة أو نقابة، مؤكدا تفعيل دور لجنة الأزمات، ومناشدا الطلاب بدخول الامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات التى قد تؤثر عليهم وعلى تحصيلهم.

فى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الشرقاوى، نقيب أطباء بنى سويف، تكليف محامى النقابة بتحرير محاضر سب وقذف، ومحاولة إثارة فتنة وبلبلة، ضد كل من تجاوز فى حق الأطباء ونقابتهم، وضد الكيانات التى أصدرت بيانات تجاوزت فيها حدود الأدب، وبيان مدى شرعية تلك الكيانات واتخاذ اللازم تجاهها، متابعا: "لقاء الأطباء ومجلس النقابة ناقش موضوع كلية العلوم الطبية، وما صدر بخصوص تعديل لائحة الكلية، وما صدر من بعض فئات الطلبة من تجاوزات وصلت لحد السب والقذف للأطباء كافة، ولكيان نقابتهم خاصة".

ولفت نقيب أطباء بنى سويف، إلى أن الاجتماع طالب الجامعات المعنية بحل الإشكال الذى تسببت فيه، بتشابه المسمى الوظيفى لخريجى كلية العلوم الطبية مع الأطباء والأخصائيين، قبل موعد إجراء الامتحانات النهائية وتخريج الدفعة الأولى، ودعوة الأطباء بكادر الجامعة لعدم المشاركة فى أعمال الامتحانات، وتحمل الجامعة لمسؤوليتها.

وطالب "الشرقاوى" المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى الوظيفى لخريجى كلية العلوم الطبية إلى "تقنى"، والنص صراحة على عدم الترخيص له بالعمل إلا تحت إشراف طبيب، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن المعامل ومراكز الأشعة التى يشرف عليها أطباء بشريون داخل بنى سويف، ومطالبة الزملاء من الأطباء بعدم التعاون مع سواها، لصالح المرضى، وحماية للمهنة من التعديات.



مظاهرات طلاب العلوم الطبية



جانب من المظاهرات



مظاهرات الطلاب



جانب من مظاهرات الطلاب



مظاهرات طلاب علوم طبية