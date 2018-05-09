تعرف على شبكة الطرق القديمة والجديدة من وإلى مصايف مطروح والساحل

مطروح – حسن مشالي

مع اقتراب موسم الصيف السياحى، وتوافد المصطافين من مختلف محافظات مصر، على مصايف وشواطئ ومنتجعات الساحل الشمالى، لقضاء إجازة المصيف، ينشر "اليوم السابع" أهم محاور شبكة الطرق المؤدية إلى مطروح والساحل الشمالى، من الإسكندرية والقاهرة والدائرى الإقليمى وطريق الإسكندرية الصحراوى، والقادمين من مختلف محافظات مصر، من خلال هذه الطرق.

1- القادمون من الإسكندرية والمحافظات الأخرى الذين يقطعون طريقهم عبر الإسكندرية إلى مطروح الساحل الشمالى، يسلكون طريق الإسكندرية مطروح.

2- يبدأ طريق الإسكندرية -مطروح عند البوابة 21 غربى الإسكندرية، وحتى مدينة السلوم على الحدود الليبية.

3- يمر طريق الاسكندرية- مطروح بشواطئ غربى الإسكندرية ومدينة برج العرب وقرى ومنتجعات الساحل الشمالى فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح وصولا إلى مدينة مرسى مطروح والمدن الغربية بالمحافظة.

4- شهدت الفترة الماضية أعمال تطوير وتوسعة ومضاعفة عدد حارات الطريق الساحلى بطول 70 كيلومترا، من مدينة برج العرب شرقاً وحتى مدينة العلمين غرباً.

5- يجرى حالياً العمل إنشاء طريق دائرى لتحويل طريق الإسكندرية مطروح، عند مدينة العلمين، ليمر الطريق جنوب العلمين جديدة، بدلاً من الطريق الحالى.

القادمون من القاهرة والمحافظات الأخرى أمامهم أكثر من خيار بين الطرق التى يسلكونها

1- السفر على طريق الإسكندرية الصحراوى ومنه إلى طريق وادى النطرون - العلمين، ونهاية الطريق مع ارتباطه بالطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح.

2- طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، ويمكن سلوك الطريق من محور رض الفرج أو الدائرى الإقليمى، أو من طريق الإسكندرية الصحراوى من خلال الكوبرى المؤدى لمحور الضبعة بعد بوابة رسوم الطريق

3- يتميز طريق الضبعة الجديد بعدم وجود تقاطعات أو تفريعات، بخلاف تفريعات طرق إلى الجانب الشرقى فقط باتجاه مدينتى الحمام والتقاطع مع طريق وادى النطرون – العلمين، وتفريعة طريق إلى مدينة العلمين.

4- ينتهى الطريق الجديد بارتباطه مع طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، غربى مدينة الضبعة.

5- بانتهاء طريق الضبعة يمكن للمسافر أو قائد السيارة الاتجاه شرقاً إلى الضبعة والعلمين ومنتجعات الساحل الشمالى فى الاتجاه إلى الإسكندرية، أو الاتجاه غرباً إلى مرسى مطروح وما بعدها حتى ليبيا.