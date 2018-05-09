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الأربعاء، 09 مايو 2018 09:15 م
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تحرير 1602 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:27 م
تحرير 1602 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور حملة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1602 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 376 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و53 مخالفة إزالة ملصقات، و71 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 14 سيارة، و183 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و59 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 54 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و68 رخصة لمخالفة البيئة، و115 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 59 رخصة لمخالفة خط السير، و63 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و105 مخالفات عدم صلاحية الأنوار، وسحب 104 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 76 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و72 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و63 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و6 سيارات متروكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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