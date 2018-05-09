تحركات قناة السويس تنفى سقوط عامل من معدية بورسعيد

تحركات قناة السويس تنفى سقوط عامل من معدية بورسعيدالأربعاء، 09 مايو 2018 03:22 م
معديه بورسعيد- أرشيفية
إضافة تعليق
نفى الربان عصام داود رئيس التحركات بهيئة قناة السويس خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع ، ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بسقوط عامل نظافة من معدية بورسعيد / بورفؤاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ، أن العامل سقط على الرصيف وليس من المعدية ، وتم نقله إلى مستشفى بورسعيد العام مصاب بنزيف بالصدر ولفظ أنفاسه لسوء حالته أثناء محاولة إنقاذه.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة