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تحركات قناة السويس تنفى سقوط عامل من معدية بورسعيد

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:22 م
تحركات قناة السويس تنفى سقوط عامل من معدية بورسعيد معديه بورسعيد- أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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نفى الربان عصام داود رئيس التحركات بهيئة قناة السويس خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع ، ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بسقوط عامل نظافة من معدية بورسعيد / بورفؤاد. 

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ، أن العامل سقط على الرصيف وليس من المعدية ، وتم نقله إلى مستشفى بورسعيد العام مصاب بنزيف بالصدر ولفظ أنفاسه لسوء حالته أثناء محاولة إنقاذه. 

 


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