تحركات قناة السويس تنفى سقوط عامل من معدية بورسعيد

نفى الربان عصام داود رئيس التحركات بهيئة قناة السويس خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع ، ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بسقوط عامل نظافة من معدية بورسعيد / بورفؤاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد ، أن العامل سقط على الرصيف وليس من المعدية ، وتم نقله إلى مستشفى بورسعيد العام مصاب بنزيف بالصدر ولفظ أنفاسه لسوء حالته أثناء محاولة إنقاذه.