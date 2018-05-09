بدء أعمال إنشاء حديقة عامة ترفيهية رياضية بأبوقرقاص بالمنيا

فريق المحافظات

بدأت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال إنشاء حديقة عامة ترفيهية رياضية شرق المدينة ، وذلك لخدمة أهالى المدينة ولتكون بمثابة مصدر ترفيهي للأطفال والشباب خلال الإجازة الصيفية.

من جانبه، وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص فى بيان له ، القائمين على أعمال إنشاء الحديقة بسرعة انجاز العمل ، تمهيداً لافتتاحها في القريب العاجل أمام الاهالى ، مؤكداً على الاستمرار في أعمال التطوير بجميع الاتجاهات وقطاعات الخدمات من أجل راحة الموطنين والتخفيف عنهم.

ومن جانب آخر ، قال العقيد محمد صلاح ، إن الوحدة المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة أعمال رصف بعض أجزاء من طريق قرى الغروب على أن تنتهي أعمال الرصف 20 يونيو القادم وذلك في إطار إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والتقليل من الحوادث والتيسير على المارة من المواطنين والسيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز بحضور مدير إدارة طرق ابوقرقاص ومندوب من شركة مياه ابوقرقاص وشركة الغاز الطبيعي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وشركة الكهرباء، وأوضح رئيس المركز أن أعمال الرصف تشمل الطريق المؤدى من إدارة مرور ابوقرقاص حتى طريق المحيط وابتداءاً من شارع الجمهورية أمام شارع مكة حتى عزبة الباشا.

ولفت رئيس المركز إلى أن أعمال رصف الجزء المتبقي من عزبة الباشا حتي إدارة مرور ابوقرقاص سيتم تأجيلها نتيجة قيام الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقيام بأعمال حفر بهذه المنطقة لتنفيذ محطة الرفع الصحي الخاصة بقرية اتليدم، موجهاً الأجهزة التنفيذية المعاونة بسرعة انجاز الأعمال لرفع المعاناة عن المواطنين المستخدمين لهذا الطريق.