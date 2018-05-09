انطلاق خامس قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

انطلاق خامس قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناءالأربعاء، 09 مايو 2018 12:49 م
قافلة تعليمية - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
انطلقت، اليوم الأربعاء، خامس قافلة تعليمية ترسلها وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لشمال سيناء، واستهدفت طلبة الثانوية العامة بمركز بئر العبد.
وقال الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية إن القافلة بدأت عملها فى مدينة بئر العبد واستقبلت طلبة الثانوية العامة من مناطق بئر العبد ورمانة، وتضم القافلة عددا من خبراء ومقدمى البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه تم توفير كل متطلبات نجاح عمل القافلة.
وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم إن القافلة أول قافلة كانت لطلبة الروضة فى نهاية الفصل الدراسى الأول و4 قوافل فى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وهى قافلتين للطبة فى مراكز العريش والشيخ زويد ورفح وجرت فعالياتها فى مقر جامعة العريش، وقافلتان للطلبة فى مركز بئر العبد.
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة