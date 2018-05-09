انطلاق خامس قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت، اليوم الأربعاء، خامس قافلة تعليمية ترسلها وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لشمال سيناء، واستهدفت طلبة الثانوية العامة بمركز بئر العبد.

وقال الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية إن القافلة بدأت عملها فى مدينة بئر العبد واستقبلت طلبة الثانوية العامة من مناطق بئر العبد ورمانة، وتضم القافلة عددا من خبراء ومقدمى البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه تم توفير كل متطلبات نجاح عمل القافلة.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم إن القافلة أول قافلة كانت لطلبة الروضة فى نهاية الفصل الدراسى الأول و4 قوافل فى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وهى قافلتين للطبة فى مراكز العريش والشيخ زويد ورفح وجرت فعالياتها فى مقر جامعة العريش، وقافلتان للطلبة فى مركز بئر العبد.