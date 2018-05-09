المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب يختتم أعماله بعد مناقشة القضايا المطروحة

كتب مصطفى عنبر

اختتم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثانى والستين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسى، وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، ونائب رئيس المكتب التنفيذى، وحضور وزراء العدل بكل من الدول العربية التالية: "المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية العراق، دولة الكويت".

وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية، فى تصريح له، على هامش الاجتماع، إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، ومنها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، وإنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب والحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب وجهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.