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القبض على زوج بحوزته وثيقة زواج مزورة فى المنوفية

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:53 ص
القبض على زوج بحوزته وثيقة زواج مزورة فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية- محمود شاكر
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القت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، القبض على زوج بحوزته وثيقة زواج مزورة، بدائرة مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ورود المحضر رقم  2  أحوال فرع الأحوال المدنية بالمنوفية يتضمن ضبط "م . س . م"  28 سنة حاصل على دبلوم زراعة لقيامه بتقدمه باستمارة رقم قومى باسمة ومرفق بها صورة وثيقة زواج باسم الزوجة "ف . ف . م" والوثيقة محررة باسم المأذون الشرعى.

 

وبالفحص تبين أن الوثيقة غير صحيحة وباستدعاء والد الزوجة "ف . م . إ . م " 60 سنة بالمعاش والذى قرر بزواج كريمته بتاريخ 28 أكتوبر عام 2012 بمنزله بمحل إقامته وكريمته مواليد 4 أبريل 1996 وأن المأذون أقنعه بأن زواج كريمته صحيح مقابل استلامه مبلغ 3200 جنيه وأنه لا يعلم أن كريمته لم تبلغ السن القانونى وقت زواجها، وأعيد قيد المحضر برقم  8670 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.

 

 


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