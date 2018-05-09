العراق يغلق حدوده البرية ومجاله الجوى خلال الانتخابات التشريعية ..السبت

العراق يغلق حدوده البرية ومجاله الجوى خلال الانتخابات التشريعية ..السبتالأربعاء، 09 مايو 2018 10:33 م
الحدود العراقية - أرشيفية
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، أن الحدود البرية والمجال الجوى للبلاد سيغلقان لـ24 ساعة، بدءًا من منتصف ليل الجمعة، حتى منتصف ليل السبت، بمناسبة الانتخابات التشريعية.
وتتخذ السلطات العراقية هذه الإجراءات فى كل انتخابات لتجنب أى اختراق أو حوادث أمنية، وسيشارك نحو 24.5 مليون ناخب فى 12 مايو بعملية الاقتراع لاختيار 329 عضوا برلمانيا من بين ما يقارب 7 آلاف مرشح للانتخابات التشريعية، التى تجرى للمرة الأولى بعد دحر تنظيم "داعش" من البلاد فى ديسمبر الماضى.
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