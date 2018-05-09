كتب مصطفى عنبر

يتأثر الطقس فى الرياض بالحالة الجوية العامة التى تشهدها معظم مناطق المملكة والتى تمتد حتى يوم غد الخميس وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد.

وأصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات منها تنبيه متقدم بخصوص الطقس فى الرياض خلال الـ24 ساعة القادمة.

فى التنبيه المتقدم حذر الإنذار المبكر من ​استمرار شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى الواحدة من صباح الغد.

وقال الإنذار المبكر: إن هذه الحالة سوف تشمل مدينة الرياض العاصمة وتمتد إلى كل من المجمعة – الزلفى – الخرج – المزاحمية – الأفلاج – حوطة بنى تميم.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهين منفصلين عن الطقس فى الرياض توقع فى الأول حدوث نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.

وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة سوف تمتد حتى التاسعة من مساء اليوم وتشمل مساحات واسعة من منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية من المنطقة وعفيف والدوادمى.

وفى تنبيه ثان توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على مساحات واسعة من منطقة الرياض حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت اليوم هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة على القصيم والشرقية وشمالى منطقة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت فى وقت سابق استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية على الرياض والخرج والأفلاج والمزاحمية والقويعية بمنطقة الرياض حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم إلا أنها أعادت التحذير من استمرارها حتى ساعات متأخرة من الليل.