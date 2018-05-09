الجيش الوطنى اليمنى يعلن عن تحرير وادى الفرع فى مديرية كتاف

الجيش الوطنى اليمنى يعلن عن تحرير وادى الفرع فى مديرية كتافالأربعاء، 09 مايو 2018 05:59 م
حرب اليمن
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أعلن الجيش الوطنى اليمنى عن تحرير وادى الفرع فى مديرية كتاف ودحر الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية العربية.
وكانت قوات الشرعية اليمنية قد أعلنت منذ قليل سيطرتها على مواقع جديدة فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين، بعد حرب شرسة شتت فيها عناصر الحوثى ووجهت له ضربات موجعة فى مناطق تمركزه.
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