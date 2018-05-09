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الجيش الإسرائيلى يشن هجوما على القوات السورية فى ريف القنيطرة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:57 م
الجيش الإسرائيلى يشن هجوما على القوات السورية فى ريف القنيطرة قصف فى سوريا - أرشيفية
وكالات الأنباء
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شن الجيش الإسرائيلى، مساء الأربعاء، هجوما صاروخيا استهدف مواقع القوات السورية وحلفائها بالقرب من مدينة البعث فى ريف القنيطرة، وفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، نقلًا عن مصادر المعارضة.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن انفجارات عدة هزت القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، وسط تحليق لطائرات إسرائيلية فى سماء الجولان المحتل على الحدود السورية، مضيفًا "لا معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".

وفى وقت سابق، أعلن المرصد السورى، عن ارتفاع أعداد قتلى الضربات الصاروخية، التى استهدفت منطقة الكسوة فى القطاع الجنوبى الغربى من ريف دمشق، إلى 15 على الأقل من بينهم 8 إيرانيين، وتأتى هذه الضربات بعد 9 أيام من ضربات مماثلة استهدفت مواقع للنظام ولإيران فى مناطق سورية عدة، ويذكر أن الجيش الإسرائيلىن قد نشر منظومات دفاع جوى فى الجولان المحتل، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووى المبرم مع إيران.


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