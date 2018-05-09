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الجنائية الدولية تطلب مساعدة مجلس الأمن فى ضبط 3 مطلوبين ليبيين

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:32 م
الجنائية الدولية تطلب مساعدة مجلس الأمن فى ضبط 3 مطلوبين ليبيين المحكمة الجنائية الدولية - أرشيفية
أ ف ب
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طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، مساعدة مجلس الأمن فى القبض على 3 مطلوبين فى ليبيا بينهم الرائد محمود الورفلى، وسيف الإسلام القذافى، وخلال اجتماع لمجلس الأمن، قالت بنسودا، إن محققى المحكمة توجهوا إلى ليبيا فى مارس للمرة الأولى منذ يونيو 2012 للمساعدة فى الدفع قدما بالتحقيقات فى جرائم حرب مفترضة، وقالت بنسودا "أكرر دعوتى هذا المجلس للتعاون مع مكتبى وتقديم دعمكم فى المساعدة بوضع استراتيجيات لاعتقال وتسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فارين فى ليبيا".

وقالت "يمكن ضمان ردع أكبر فقط من خلال اعتقال وتسليم مشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية كى يردوا على التهم الموجهة إليهم"، وحذرت المدعية من أنها لن تتردد فى طلب مذكرات اعتقال جديدة بحق المشتبه بهم، ومن بين المطلوبين سيف الإسلام القذافى - الذى لا يعرف مكان تواجده منذ يونيو 2014 - وقالت بنسودا، إنها ليست متأكدة مما إذا كان معتقلا، وصدرت مذكرات توقيف أيضًا بحق المسئول الأمنى السابق التوهامى محمد خالد، المتهم بجرائم حرب مرتكبة فى 2011، ومحمود الورفلى القيادى فى كتيبة الصاعقة بتهمة إعدام 33 شخصًا.

و"الورفلى" متهم بجرائم حرب أخرى منذ مذكرة توقيفه فى أغسطس 2017، بحسب بنسودا، التى قالت إن "اعتقال وتسليم الورفلى أهم الآن أكثر من أى وقت مضى"، وإضافة إلى محاسبته، فإن اعتقاله "سيوجه رسالة واضحة لجناة محتملين من أن الجرائم المدانة لن يتم التسامح بشأنها وبأنه ستكون هناك عواقب حقيقية لارتكاب مثل تلك الجرائم"، بحسب المدعية.


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