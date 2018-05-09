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الأربعاء، 09 مايو 2018 11:14 م
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البرلمان العربى يطالب بردع ومحاسبة النظام الإيرانى لتهديده الأمن الاقليمى

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:00 م
البرلمان العربى يطالب بردع ومحاسبة النظام الإيرانى لتهديده الأمن الاقليمى رئيس البرلمان العربى
أ ش أ
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طالب البرلمان العربى بمحاسبة إيران فى مجلس الأمن الدولى وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وذلك لتهديدها الأمن الإقليمى والدولى، ولتزويدها ميليشيا الحوثى الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضى المقدسة فيها ودول الخليج العربى مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من المدنيين.

وأكد البرلمان العربى - فى قرار صدر فى ختام جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بالرباط، بالمملكة المغربية - ضرورة ردع النظام الإيرانى لتدخلاته السافرة بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات فى العالم العربى التى تهدف إلى إحداث الفوضى فى المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول واستهداف مقدرات شعبها.

وفى هذا الصدد، أكد البرلمان العربى مساندة المملكة المغربية فى قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيرانى بسبب ما قام به هذا النظام من خيانة لم تكن مستغربة منه، وذلك بتدخله فى شئون المملكة الداخلية ودعمه للفرقة والخلاف بين أبناء المغرب وعمله على تسليح التنظيمات الانفصالية، متابعا "هو نهج قد جربناه فى المشرق العربى تهدف من خلاله إيران إلى إقامة كيانات تابعة لها".

واعتبر البرلمان العربى أن التدخل الخارجى فى الشؤون العربية من بعض الدول يمثل عدواناً على سيادة وأمن الدول العربية، ويؤدى إلى تفاقم الأوضاع فيها، مؤكدا أن حل الأزمات المستحكمة فى العالم العربى يكمن فى الحل السياسى والجلوس على طاولة الحوار لإنهاء معاناة الأشقاء العرب فى هذه الدول ويحقق طموحاتهم فى الحياة الحرة الكريمة.

وأشار القرار - الذى وزعه البرلمان العربى مساء اليوم - إلى ضرورة وقف التدخل الخارجى وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة من مناطق الصراع، مشددا على أن استمرار النظام الإيرانى فى احتلال جزر الإمارات الثلاث، وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية وتكوين ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل المجتمعات العربية، كل ذلك يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى العربى.

وجدد البرلمان العربى التأكيد على موقفه الرافض والمُدين لما تقوم به ميليشيات الحوثى من إطلاق متكرر للصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضى اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، معتبرا أن هذا العمل يمثل تحديا واضحا وصريحا وخرقا لقرارات مجلس الأمن الدولى، وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمى والدولى، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى.

ودعا البرلمان العربى إلى وضع خطة عربية للتصدى لأبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة فى الشأن العربى بشكل عام وفى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية، خاصة فيما يرتبط بالتصاعد فى وتيرة استهداف المملكة العربية السعودية بما يشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضاً بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم فى اليمن.

وأكد البرلمان العربى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيرانى للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التى تعمل خارج نطاق الشرعية فى اليمن بالأسلحة، مشيرا إلى القرار الهام الصادر فى هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية فى دورته غير العادية فى 19 نوفمبر الماضى.


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