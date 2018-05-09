البدء فى تجهيز 4 معارض بمدينة المنشأة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالبدء في أعمال التجهيزات لإقامة 4 معارض " أهلا رمضان " بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة ، وذلك في إطار خطة المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم وإقامة معارض اهلا رمضان بجميع المراكز والمدن والقري.

ومن جانبه قال صلاح عبد الباسط الميري رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة فى بيان للمحافظة ، أنه بالفعل جاري تجهيز 4 معارض " أهلا رمضان " بعدة مناطق مختلفة بدائرة المركز ، بناحية شارع عبد المنعم رياض بمدينة المنشاه ، وبناحية قرية الدويرات ، ومعرض للغرفة التجارية بميدان الشهداء بالمنشاه ، بالإضافة إلي معرض اهلا رمضان بالعسيرات ، وجاري متابعة أعمال توفير السلع بالمعارض بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية ، وتوفير مصادر جيدة للكهرباء وإضاءة المعارض من خلال التنسيق مع قطاع الكهرباء .

وأكد عبد المنعم ان المحافظة حريصة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الاسعار ، مشيرا انه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المعارض تضم في عضويتها كلا من رئيس الوحدة المحلية وإدارات التفتيش ، والصحة ، والطب البيطري ، والتموين ، ومباحث التموين ، والغرفة التجارية ، لمتابعة أعمال توفير السلع بالمعارض ومراعاة الاشتراطات المطلوبة والبيع للمواطنين بالأسعار المخفضة.