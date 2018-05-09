video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأبوقرقاص فى المنيا

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:48 م
افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأبوقرقاص فى المنيا معرض أهلا رمضان - أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص عن انتهاء تجهيز  معرض "أهلاً رمضان" بشارع الجمهورية بالتعاون مع إدارة التموين بأبوقرقاص وبعض التجار، وذلك  لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة تلبى احتياجات البسطاء ومحدودى الدخل.

 

وأكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على أن افتتاح المعرض يستهدف محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى ليساهم ذلك فى مواجهة جشع بعض التجار بالأسواق المحلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مركز المنيا يناقش خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

اهلا رمضان

ابوقرقاص




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة