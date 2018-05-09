افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأبوقرقاص فى المنيا

فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص عن انتهاء تجهيز معرض "أهلاً رمضان" بشارع الجمهورية بالتعاون مع إدارة التموين بأبوقرقاص وبعض التجار، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة تلبى احتياجات البسطاء ومحدودى الدخل.

وأكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على أن افتتاح المعرض يستهدف محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى ليساهم ذلك فى مواجهة جشع بعض التجار بالأسواق المحلية.