اعتقال إرهابيين اثنين وضبط سيارة مفخخة غرب بغداد

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اعتقال إرهابيين اثنين غرب العاصمة العراقية، بغداد، وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأربعاء - "إنه بعملية نوعية وكمين محكم، تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة أبو غريب، وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب".

وفى سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد، ضبط سيارة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة، شمال بغداد، وذكرت القيادة - فى بيان - أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط سيارة ملاكى مفخخة على طريق "التاجى - طارمية"، وتم تفجيرها دون حدوث خسائر.