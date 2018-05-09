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الأربعاء، 09 مايو 2018 09:41 م
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اعتقال إرهابيين اثنين وضبط سيارة مفخخة غرب بغداد

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:54 م
اعتقال إرهابيين اثنين وضبط سيارة مفخخة غرب بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اعتقال إرهابيين اثنين غرب العاصمة العراقية، بغداد، وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأربعاء - "إنه بعملية نوعية وكمين محكم، تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة أبو غريب، وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب".

وفى سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد، ضبط سيارة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة، شمال بغداد، وذكرت القيادة - فى بيان - أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط سيارة ملاكى مفخخة على طريق "التاجى - طارمية"، وتم تفجيرها دون حدوث خسائر.

 

 

 


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