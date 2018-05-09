استرداد مسطح 5 آلاف متر من أراضى أملاك الدولة بالعامرية

بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تابع اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة على مستوى أحياء المحافظة، وشدد على رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتعامل بحزم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على أملاك الدولة.

وقال اللواء هشام شادى إن حى العامرية ثان قام اليوم بالتنسيق مع مديرية الرى بالإسكندرية باسترداد مسطح 5 آلاف متر أسوار من أراضى أملاك الدولة ولاية وزارة الرى على جانبى ترعة بهيج، حيث نفذ الحى بالتنسيق مع المديرية وبحضور المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس الحى قرارين إزالة أرقام ١١٦ و١١٧ لسنة ٢٠١٧، وذلك بتواجد القوات المسلحة والشرطة، هذا وجارى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.