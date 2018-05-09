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الأربعاء، 09 مايو 2018 10:10 ص
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إصابة 5 جنود فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:49 ص
إصابة 5 جنود فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الأربعاء، بأن خمسة جنود تعرضوا إلى كمين مسلح جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر ،حسبما افادت قناة "السومرية نيوز"، أن "مجموعة مسلحة ارهابية أطلقت، فجر اليوم، قذيفة على سيارة تنقل خمسة جنود فى الجيش عند نزولهم فى الرياض جنوب غربى كركوك، ما أدى إلى اصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف أن "الجنود كانوا خارج العمل الرسمى ويتمتعون بالاجازة الاعتيادية عندما تعرضت سيارتهم لاطلاق القذيفة"، مشيرا إلى أن "قوة امنية نقلت المصابين إلى مستشفى كركوك لتلقى العلاج".

يذكر أن محافظة كركوك ( ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرارا أمنيا ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

 


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