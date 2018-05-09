إزالة 65 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

إزالة 65 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرةالأربعاء، 09 مايو 2018 03:47 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 65 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحات 10075 مترا مربعا، حيث تمت إزالة 15 حالة بمساحة 1648 مترا بنطاق مجلس قرية معنيا و30 حالة بمساحة 5697 مترا بنطاق مجلس قرية صفط الحرية، و20 حالة بمساحة 2730 مترا بنطاق مجلس قرية النبيرة وصفط الحرية.
من جانبها وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالتصدى بكل حزم لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كل حالات التعدى فى مرحلة المهد.
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