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إحالة 3 أشخاص للمفتى لاتهامهم بقتل صاحب محطة وقود بالبحيرة

الأربعاء، 09 مايو 2018 08:21 م
إحالة 3 أشخاص للمفتى لاتهامهم بقتل صاحب محطة وقود بالبحيرة محكمة -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قرر المستشار، مدحت أبوغنيم رئيس محكمة جنايات دمنهور، أوراق ثلاثة متهمين بقتل نجل صاحب محطة تموين سيارات بالدلنجات لسرقتها، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم عليهم بالإعدام.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين سامح المطيعى وشريف فتحى، وحددت المحكمة جلسة 6 يونيو القادم للنطق بالحكم.

 

ترجع أحداث الواقعة إلى قيام مسلحين وبحوزتهم بنادق آلية بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات بطريق قرية الإمام الغزالى بالدلنجات بالبحيرة، ملك حمدى شعبان الصباغ، وقتلوا نجل صاحب المحطة "مصطفى" بـ 3 رصاصات، واستولوا على مبلغ مالى 1500 جنيه كانت بحوزة القتيل، وفروا هاربين.

 

توصلت تحريات فريق البحث الى أن مرتكبى الواقعة هم كل من " أ. ع. س " عاطل و"ش. م. ع" عاطل ومقيم مركز كوم حمادة و"ع. ع. ع" ومقيم الدلنجات.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين بمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه والسطو المسلح يتزعمه الأول.


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