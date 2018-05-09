إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية فى كفر الزيات للتحقيق بسبب التسيب

إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية فى كفر الزيات للتحقيق بسبب التسيبالأربعاء، 09 مايو 2018 10:56 ص
الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات
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أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جميع العاملين بالوحدة الصحية بقرية مشلة، وعددهم 48 طبيبا وممرض وإدارى وعامل للتحقيق، بسبب التسيب وعدم الانضباط الوظيفى، حيث قام رئيس المدينة، بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية، ووجد الوحدة خالية تماما من العاملين، والمبنى مفتوح ولا يوجد به أحد، وتم استدعاء مديرة الإدارة الصحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إحالة جميع العاملين للتحقيق.
كما قام رئيس المركز والمدينة، بزيارة إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوى والاستقبال، وبالتفتيش الادارى تبين غياب 54 من العاملين بالمستشفى، منهم 24 طبيب، 18 تمريض، 12 ادارى وفنى، وقرر احالتهم للتحقيق.
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