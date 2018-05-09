video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحوال الطقس فى السعودية

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:55 م
أحوال الطقس فى السعودية طقس
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء 9/5/2018 فى السعودية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 9/5/2018 على مدن السعودية:

 

حالة الطقس فى السعودية:

أبها 12°

الباحة 17°

الخبر 30°

الدمام 30°

الرياض 30°

الطائف 19°

المبرز 30°

المدينة المنورة 24°

الهفوف 30°

بريدة 24°

جازان 30°

جدة 26°

خميس مشيط 20°

سبت العلايا 14°

عرعر 19°

محافظة الخرج 29°

مدينة حائل 17°

مكة 29°

منطقة تبوك 19°

نجران 21°


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة السعودية بالقاهرة: يجب معالجة خطر إيران على الأمن والسلم الدوليين

دورة مجلس وزراء الإعلام العرب الـ49 تنطلق برئاسة الجزائر.. الحضور يؤكدون على التنسيق لحماية العقول من الانحرافات.. أبوالغيط: على الإعلام إظهار الوجه الوسطى لحضارتنا.. السعودية تدعو لتوحيد الجهود لخدمة الشباب

سعودى يقيم دعوى قضائية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول مصر

مجموعة مصر.. فهد المولد: سنقاتل لتحقيق طموحات جماهير السعودية فى المونديال

وزير الإعلام السعودى يدعو المجتمع الدولى لاتخاء موقف واحد تجاه تدخلات إيران

طقس

السعودية

احوال الطقس فى السعودية

دجات الحرارة




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة