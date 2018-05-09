أحوال الطقس فى السعودية

كتب مصطفى عنبر

نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء 9/5/2018 فى السعودية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 9/5/2018 على مدن السعودية:

حالة الطقس فى السعودية:

أبها 12°

الباحة 17°

الخبر 30°

الدمام 30°

الرياض 30°

الطائف 19°

المبرز 30°

المدينة المنورة 24°

الهفوف 30°

بريدة 24°

جازان 30°

جدة 26°

خميس مشيط 20°

سبت العلايا 14°

عرعر 19°

محافظة الخرج 29°

مدينة حائل 17°

مكة 29°

منطقة تبوك 19°

نجران 21°