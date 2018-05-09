أحوال الطقس فى السعودية

أحوال الطقس فى السعوديةالأربعاء، 09 مايو 2018 05:55 م
طقس
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نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء 9/5/2018 فى السعودية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 9/5/2018 على مدن السعودية:
حالة الطقس فى السعودية:
أبها 12°
الباحة 17°
الخبر 30°
الدمام 30°
الرياض 30°
الطائف 19°
المبرز 30°
المدينة المنورة 24°
الهفوف 30°
بريدة 24°
جازان 30°
جدة 26°
خميس مشيط 20°
سبت العلايا 14°
عرعر 19°
محافظة الخرج 29°
مدينة حائل 17°
مكة 29°
منطقة تبوك 19°
نجران 21°
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